Породистые щенки в Великобритании из-за пандемии подорожали втрое

За время пандемии коронавируса стоимость некоторых популярных в Великобритании пород собак выросла почти в три раза с 2019 года. В некоторых случаях она достигла четырех тысяч фунтов стерлингов (414 тысяч рублей) за щенка.

Как сообщило издание Еxpress, в первую тройку лидеров входят кокер-спаниели, миниатюрные таксы и спрингер-спаниели. В десятку самых популярных пород в Великобритании за время пандемии попали также французские бульдоги, кокапу, золотистые ретриверы, бордер-колли, лабрадоры, бордер-терьеры и стаффордширские бультерьеры.

Однако эксперты рекомендуют перед приобретением щенка тщательно изучить заводчика и быть особенно осторожными при покупке собак через интернет или объявления в газетах. Число мошенников в этом бизнесе заметно увеличилось.

Британцы также очень часто забирают животных из приютов. Ветеринар из компании Burgess Pet Care Сюзанн Мойес сообщила изданию: «Во время прошлогодней самоизоляции мы наблюдали рост числа владельцев домашних животных, особенно щенков и собак, и этот рост вполне может продолжаться в течение 2021 года».

Желание разделить изоляцию с собакой столь велико, что жителей Соединенного Королевства не пугают даже драконовские цены на услуги ветеринаров. Например, лечение от блох и глистов обойдется в 160 фунтов (16,6 тысяч рублей), а стерилизация в 110-300 фунтов (11,4-31,1 тысячу рублей).

При этом в Великобритании с начала самоизоляции количеств краж собак выросло на 170%. Преступники пользуются случаем нажиться на их подорожании.

Латвийская Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) сообщила, что нашла в крови пса, принадлежащего переболевшим коронавирусом хозяевам, антитела COVID-19.