Порносайт предложил Меган Маркл работу

Герцогиня Сассекская Меган Маркл получила экзотическое предложение о сотрудничество от порносайта YouPorn. По мнению руководства ресурса, она сможет стать прекрасным и креативным сотрудником.

Вице-президент эротической компании Чарли Хьюз опубликовал в издании Metro открытое письмо, в котором предлагает Меган место директора по особым инициативам. Речь идет о разработке стратегии благотворительных акций. Хьюз признал, что герцогине после заявлении о желании обрести финансовую независимость от королевской семьи Великобритании наверняка поступает множество блестящих предложений. Он также выразил свое восхищение тем, как Меган сумела находить креативные решения в обстановке «устаревших порядков и образа мышления».

Чарли Хьюз выразил надежду, что герцогиня не только ответит на его предложение, но и вскоре присоединится к «семье YouPorn».

В августе минувшего года портал Pornhub снял и опубликовал ролик в рамках кампании The Dirtiest Porn Ever («Самое грязное порно в мире»). На видео порноактеры убирали мусор с пляжа. Отчисления с каждого просмотра поступили на счет некоммерческой организации Ocean Polymers, которая занимается сбором и переработкой мусора в Мировом океане.