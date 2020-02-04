Порноактрису арестовали в США за избиение своего парня

Американская порнозвезда Джесси Джейн оказалась за решеткой после того, как покусала и ударила своего парня. Модель арестовали за домашнее насилие, но сейчас она уже на свободе.

Как выяснили полицейские, ночью Джейн выпивала со своим парнем. В какой-то момент она выкинула в мусорку его лекарства, приняв их за стероиды. Пара начала ссориться, и актриса напала на молодого человека, пишет TMZ.

Когда к дому приехали правоохранители, девушка сидела вместе с подругой у подъезда. Дверь им открыл сам пострадавший мужчина, который не мог открыть окровавленный глаз, а на левой руке был след от укуса.

Сама Джейн заявила, что во время разбирательств парень схватил ее за шею и швырнул в стену. При этом в отчете было отмечено, что полицейские не нашли у порнозвезды никаких травм. У девушки было только небольшое пятно засохшей крови на лбу.

В итоге Джейн арестовали в штате Оклахома по подозрению в домашнем насилии. Она сидела в тюрьме округа Квивленд, но сейчас она уже на свободе.

В конце января российские порнозвезды получили четыре кинонаграды американского журнала AVN. Обладателями «Порно-Оскаров» стали Юлия Чиркова и Алексей Маетный.