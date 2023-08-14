Мир 14 августа 2023, 22:05 Порно предложили официально разрешить на Украине УНИАН: депутаты Верховной Рады подготовили закон о декриминализации порнографии Pexels

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Депутат Верховной рады подготовили законопроект о декриминализации порнографии на Украине. Об этом сообщило местное агентство УНИАН.

Согласно документу, предлагается изменить Уголовный кодекс, которым предусмотрено лишение свободы за ввоз на Украину произведений и изображений порнографического характера с целью сбыта, распространения или их изготовление и хранение.

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Один из авторов законопроекта, депутат Рады от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский объяснил, что нередко молодые люди создают аккаунты на сервисе платной подписки OnlyFans, где продают свои видео и фото.

«А за ними охотятся киберполицейские, которые вступают с ними в переписку под видом клиентов и после этого фиксируют получение за это видео и фотографии платы», — добавил он.

Бужанский назвал такую ситуацию абсурдной, ведь OnlyFans платит налоги в бюджет, а те, кто им пользуется, получают сроки за преступление.

Украинцы ранее начали записывать откровенные материалы для платформы OnlyFans, несмотря на риск получить тюремный срок. Авторы New York Post предположили, что этому способствовало разрушение украинской экономики.