Пранкеры сорвали слушание по делу о массовом взломе Twitter-аккаунтов. Они включали порно и ругались матом

В США прошли онлайн-слушания по делу о массовом взломе Twitter-аккаунтов, в который попали профили Илона Маска, Билла Гейтса, а также крупные организации Uber, Apple и другие. Однако до конца довести их не удалось — в эфир ворвались пранкеры.

Сегодня рассматривалось дело в отношении 17-летнего Грэхема Кларка. Его обвинили по 30 пунктам, включая организованное мошенничество и незаконное использование персональных данных.

Видеотрансляцию открыли для широкой публики. Но видимо забыли настроить ограничения. Этим воспользовались неизвестные люди, которые под видом журналистов, присоединились к конференции.

Спустя некоторое время пранкеры начали мешать судье. Они стали включать рэп, громко ругаться матом, а затем и вовсе стали транслировать ролик из Pornhub, пишет издание WFLA.

В итоге судья прервал слушание. Он пообещал в следующий раз раздать всем пароль.

Вместе с тем журналисты отметили, что лучше всего ход сегодняшнего дела отразило лицо судьи Кристофера Нэша.

В середине июля хакеры взломали Twitter-аккаунты богатейших людей. От тх лица они публиковали посты о том, что удвоят перечисленные на специальный счет биткоины. В результате им удалось собрать свыше 40 тысяч долларов от доверчивых людей.