Порядок въезда россиян на территорию Латвии упростили

С 1 марта изменятся условия съезда россиян на территорию Латвии. Об этом сообщило РИА «Новости».

Теперь, чтобы попасть в страну, жителям России будет необходимо предъявить только отрицательный ПЦР-тест. Такой информацией поделился парламентский секретарь латвийского МИД Янис Бекерис, передал RT.

«В результате отмены ограничений въезд в Латвию станет более доступным, в том числе из России, откуда въезд был возможен только в значимых случаях», — заявил политик.