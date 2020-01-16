Порядок призыва в армию изменился в Китае

По информации газеты «Известия», первая волна призыва военнообязанных пройдет с середины февраля до конца марта. Вторая волна начнется в середине августа и закончится в конце ноября. Согласно новому регламенту, военнослужащие обязаны выходить в запас тоже дважды в год.

В настоящее время молодые люди в Китае служат в государственной армии в течение двух лет. Воинская повинность всеобщая, однако в армию призывают на выборочной основе. Часто служба становится почетной обязанностью. Благодаря ей гражданам открывается возможность продолжить службу в армии или поступить на государственную.