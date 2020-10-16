Порядка 80 человек погибли из-за наводнения в Индии

В Телангана жертвами стихии стали 50 человек. Еще 27 человек погибли в штате Махараштра. Около 100 деревень отрезано от внешнего мира. Правительство эвакуировало около 20 тысяч человек.

«Мы уже создали 50 центров по уходу и обеспечиваем питанием свыше 800 человек. Люди не должны паниковать, так как районная администрация с ними», — рассказала заместитель комиссара округа Калабураги Виджая Джйотсна.