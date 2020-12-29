Порядка 200 туристов из Великобритании сбежали с карантина в Швейцарии
Порядка 200 туристов из Великобритании сбежали с горнолыжного курорта в швейцарском городе Вербье. Там они находились на карантине из-за нового штамма коронавируса, информирует «Газета.ru» со ссылкой на телеканал Sky News.
Согласно данным журналистов, побег совершили ночью. Уточняется, что курорт покинули две сотни человек из 420 граждан Великобритании, находящихся на курорте. Туристы должны были провести в изоляции еще около недели.