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    29 декабря 2020, 10:48

    Порядка 200 туристов из Великобритании сбежали с карантина в Швейцарии

    Полина Петрова

    Порядка 200 туристов из Великобритании сбежали с горнолыжного курорта в швейцарском городе Вербье. Там они находились на карантине из-за нового штамма коронавируса, информирует «Газета.ru» со ссылкой на телеканал Sky News.
    Порядка 200 туристов из Великобритании сбежали с карантина в Швейцарии

    Согласно данным журналистов, побег совершили ночью. Уточняется, что курорт покинули две сотни человек из 420 граждан Великобритании, находящихся на курорте. Туристы должны были провести в изоляции еще около недели.