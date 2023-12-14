Мир 14 декабря 2023, 11:16 Порядка 20 групп террористов задержали на российско-белорусской границе Лукашенко: около 20 террористических групп задержали на границе РФ и Белоруссии

Читать 360tv в

Российские и белорусские силовики задержали около 20 групп террористов, которые планировали преступления на территории обеих стран. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с руководителями органов безопасности и разведывательных служб государств — участников СНГ, сообщило БелТА.

Лукашенко указал на активность зарубежных спецслужб и заметил, что формат их работы становится все более агрессивным.

Реклама

«К нам забрасывают не просто шпионов, а уже агентов-террористов», — подчеркнул белорусский лидер.

Он уличил Запад в попытках создать экстремистские ячейки, формировании неких полков «из наших беглых» и привлечении к подобным задачам наемников. Одной из основных задач разведсообщества НАТО и их союзников президент Белоруссии назвал дезинтеграцию постсоветского пространства.

«Они хотят сначала вбить клин в наши с вами многовековые добрососедские отношения, а затем натравить друг на друга», — сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что в условиях разрушения системы противовесов, которую раньше балансировали взаимодополняющие договоры, роль спецслужб возрастает. Их важнейшей задачей он счел обеспечение защиты своих государств и граждан от внутренних и внешних угроз.

В начале ноября ФСБ задержала в Крыму украинского агента, который шпионил за Росгвардией и собирал данные об оборонных и инженерных сооружениях полуострова.