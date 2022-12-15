Мир 15 декабря 2022, 22:13 Минимум 19 детей скончались от стрептококковой инфекции в Великобритании UKHSA: число умерших от стрептококковой инфекции детей достигло 19 в Великобритании Pxhere

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В Великобритании от стрептококковой инфекции уже умерли порядка 19 детей. Такие данные предоставило 15 декабря британское агентство по здравоохранению (UKHSA).

«В этом сезоне в Англии было зарегистрировано 74 случая смерти [от стрептококковой инфекции] среди всех возрастных групп. Эта цифра включает 16 детей до 18 лет в Англии», — отметили в документе.

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В Уэльсе и Северной Ирландии также умерли три ребенка. По всей Британии с 12 сентября по 11 декабря число летальных исходов от инфекции среди детей достигло 19.

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В UKHSA призвали родителей следить за своими детьми и реагировать на явные симптомы стрептококковой инфекции группы А. Среди признаков заболевания в агентстве перечислили боль в горе, лихорадку, сыпь на теле. В среднем от стрептококка А в Британии умирает один-два ребенка за зиму. В ноябре в стране зафиксировали 851 случай скарлатины, которую вызывает эта же бактерия.

Врач-терапевт Ирина Ярцева в беседе с «360» предположила, что в Великобритании не было тренировки иммунитета. Также свою роль могли сыграть и особенности медицины в стране. По ее словам, местные жители привыкли звонить врачу и не приходить на прием.