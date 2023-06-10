Мир 10 июня 2023, 18:51 Порезавшего ножом детей во Франции обвинили в покушении на убийство Прокуратура Франции предъявила обвинение напавшему на детей мужчине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Мужчине, напавшему с ножом на группу маленьких детей в Анси, предъявили обвинение в покушении на убийство. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на прокурора города Лин Бонне-Матис.

По ее словам, обвинения подозреваемому предъявила прокуратура Франции. Она подчеркнула, что мужчина нанес тяжелые ранения детям.

Реклама

«После предъявления обвинений в покушении на убийство он был заключен под стражу», — добавила Бонне-Матис.

По данным префектуры департамента Верхняя Савойя, в результате нападения пострадали шесть человек. Четверо из них — дети, в том числе из Нидерландов и Великобритании.

Мужчина атаковал группу несовершеннолетних утром 8 июня в парке близ озера Анси. Его смогли оперативно задержать. По данным местных СМИ, злоумышленник — беженец из Сирии. Официально эти данные не подтверждали.

Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают мотивы преступника.