Порье продаст подаренную ему подвеску в виде нокаутированного Макгрегора

Американский YouTube-блогер Джейк Пол подрали бойцу смешанного стиля (MMA) Дастину Порье подвеску в виде нокаутированного ирландца Конора Макгрегора. Спортсмен заявил, что выставит ее на аукцион. Стартовая цена — 100 тысяч долларов. Средства пойдут в благотворительный фонд The Good Fight Foundation.

Об этом Дастин Порье написал в соцсетях. Изначально Джейк Пол сделал фигурку «спящего Макгрегора» для себя. Весь прошлый год блогер пытался спровоцировать ирландского бойца на боксерский поединок.

Макгрегор остался глух к его призывам, и после нокаута, которым Порье наградил ирландца в январе прошлого года, Пол заказал у ювелира драгоценную подвеску.

Блогер пришел в ней на новую встречу Порье и Макрегора, которая закончилась для последнего техническим нокаутом и новым поражением.

Поединок Порье и Макгрегора состоялся в Лас-Вегасе 11 июля. В первом раунде ирландец сломал ногу. Во время объявления победителя Макгрегор пообещал убить соперника и его жену, когда они будут спать.