«Поразительную» ошибку Байдена в отношении России назвали в США

В США раскритиковали решение главы Белого дома Джо Байдена подержать идею ограничить право вето в ООН из-за «злоупотреблений» России. Экс-советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон назвал такое решение ошибкой.

«Администрация Байдена добровольно совершает ошибку в ООН, которая рискует воскресить давний вопрос о праве вето, которым обладают пять постоянных членов Совета Безопасности», — написал Болтон в статье для журнала Hill.

Экс-советник Трампа удивлен, что из постоянной пятерки СБ только США поддержали «злополучную» инициативу. По мнению Болтона, эта резолюция «неразумная и ненужная». Она отражает стремление ослабить и уничтожить право вето, считает американский политик.

Болтон также призвал обратить внимание на опасные аргументы администрации Байдена.

«Постпред США Линда Томас-Гринфилд раскритиковала Россию за „постыдную практику злоупотребления правом вето“», — написал политик.

США, как напомнил Болтон, не один раз в одностороннем порядке накладывали вето. Этим были недовольны Россия, Китай, а также Франция и Великобритания.

Не все страны ЕС поддерживают отказ от энергоресурсов из России. Это признал глава дипломатии организации Жозеп Боррель.