Мир 19 августа 2023, 18:33 Поражение Запада на украинском направлении неизбежно — Медведев Медведев назвал неизбежным поражение Запада на украинском направлении РИА «Новости»

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Запад потерпит поражение на украинском направлении, такой исход неизбежен, предупредил в Telegram-канале зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что партнеры и спонсоры Украины могут продолжать уверять в своей поддержке, но никогда не выйдут за рамки своих собственных интересов.

Медведев добавил, что Запад может продолжать готовить солдат ВСУ, которых пустят на убой, пытаться восстанавливать умирающую экономику Украины и сохранять санкции против России. Но это ничего не изменит.

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«Почему? Для них — это чужая война, в которой гибнут чужие для них люди. <…> Чужая война рано или поздно становится скучной, затратной и неактуальной», — пояснил он.

При этом для России, по его словам, продолжающийся конфликт — трагедия и экзистенциальный конфликт, борьба за самосохранение.

«Но мы не должны останавливаться до тех пор, пока не будет полностью демонтировано нынешнее террористическое по своей сути украинское государство», — добавил зампред Совбеза.

Медведев подчеркнул, что, даже если на это потребуются годы и десятилетия, нужно продолжать выполнять эту задачу. Другого выбора у страны, по его словам, нет.

«Или мы уничтожим их враждебный политический режим, или коллективный Запад в конечном итоге растерзает Россию», — пояснил политик.

Учитывая это, исходом противостояния, по оценке зампреда Совбеза, может быть только полная утилизация государственной машины враждебной страны, а также абсолютные гарантии лояльности.

Он подчеркнул, что это может быть возможно при условии контроля России за происходящим на территориях «бывшего бандеровского государства».

«И мы его добьемся», — заключил Медведев.