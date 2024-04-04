Мир 04 апреля 2024, 18:49 Поражение ВСУ. Генсек НАТО озвучил два сценария развития конфликта на Украине Столтенберг допустил возможность поражения Украины в конфликте РИА «Новости»

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Ситуация на Украине может разворачиваться по двум сценариям. Один из них включает поражение ВСУ. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, трансляцию брифинга провела британская газета The Guardian.

Столтенберг обратился к членам Североатлантического альянса и призвал нарастить поддержку Украины, чтобы не допустить победы России. Глава НАТО назвал сложной ситуацию на линии соприкосновения. По его словам, при отсутствии необходимой поддержки ВСУ потеряют еще больше территорий.

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«Поэтому единственная возможность получить стабильный мир на Украине — иметь там сильные вооруженные силы и не дать им (России — прим. ред.) победить», — подчеркнул Столтенберг.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров предположил, что НАТО может обязать участников альянса направлять помощь Украине. Такое заявление дипломат сделал на посольском круглом столе по теме урегулирования украинского конфликта.