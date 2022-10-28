Поражение Украины допустили в Евросоюзе | 360°

Мир 28 октября 2022, 17:03 Поражение Украины допустили в Евросоюзе Премьер Польши Моравецкий: некоторые лидеры ЕС допускают поражение Украины РИА "Новости"

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Некоторые лидеры стран Евросоюза допускают поражение киевского режима в конфликте на Украине. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, слова которого процитировал портал Rzeczpospolita.

«У меня сложилось впечатление, что некоторые лидеры ЕС предпочли бы, чтобы все оставалось по-старому. Допуская, что конфликт можно закончить в том числе и поражением Украины», — сказал польский премьер.

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Политик признался, что не желает называть имена этих лидеров. Но, по его словам, тенденция думать о поражении Украины заметна.

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Моравецкий раскритиковал Германию за то, что страна недостаточно активно помогает киевским властям. Он уверен, что немецкие власти могли бы «сделать гораздо больше для защиты ценностей Европы».

Пользователи немецкого портала Welt призвали местные СМИ перестать публиковать заявления президента Украины Владимира Зеленского после того, как он сравнил Россию с нацистским режимом, сообщила НСН. Некоторые читатели издания предложили политику почитать историю и назвали его «камнем преткновения» в мирных переговорах.