Мир 01 марта 2024, 10:53 Поражение армии, а не оппозиция лишит Зеленского власти — политолог Политолог Ищенко: реальной угрозой для Зеленского осталось поражение ВСУ Global Look Press

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Украинцы не поддержат оппозицию. Политолог Ростислав Ищенко заявил, что только поражение армии способно привести к свержению президента Владимира Зеленского, сообщило РИА «Новости».

«Оппозиция ничего сделать не сможет», — предупредил он.

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По мнению Ростислава Ищенко, на начало 2024 года единственной реальной угрозой киевскому режиму осталось поражение Вооруженных сил Украины. Политолог уверен, что ни кризис легитимности власти, ни альтернативные политические силы не способны свергнуть нынешнего президента. Он заявил, что Владимир Зеленский больше всего боялся проиграть на поле боя.

Председатель фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко предупредила о грядущем расколе украинского общества. Она заявила, что поводом станет новый закон о мобилизации — еще более репрессивный и антиконституционный, чем в первой редакции.