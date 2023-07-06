Мир 06 июля 2023, 03:48 «Порадовал Путина». Британцы накинулись на начштаба обороны после слов о слабости армии Читатели Daily Mail раскритиковали начштаба обороны за признание слабости британской армии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Читатели Daily Mail раскритиковали начштаба обороны Тони Радакина, фактически признавшего слабость британской армии. Поводом послужило его заявление, что Британия может поставить НАТО только одну укомплектованную дивизию. Подборку комментариев собрало РИА «Новости».

После слов Радакина член британского парламента Марк Франсуа пришел к выводу, что британской армии будет крайне трудно «вести войну против России». Это и стало поводом для обсуждения в Сети. Один из читателей назвал «отличной идеей» рассказать о своих слабостях противникам.

Реклама

«Думаю, сэр Тони Радакин только что порадовал Путина. Отличная идея — рассказать противникам о своих слабостях. Если бы он позволил себе сказать нечто подобное во время Второй мировой войны, его уже расстреляли бы», — с сарказмом заметил он.

Другие обратили внимание на огромное количество военных чинов, получающих награды и пенсии за счет государства.

«Нам будет крайне трудно вести войну против России? Да нам будет крайне трудно вести войну даже против Андорры. Однако это никогда не мешало военной верхушке присуждать себе различные награды, отправлять детей в частные школы и выписывать себе щедрые пенсии», — заметил один из пользователей.

Третьи и вовсе задались вопросом, зачем Британии война с Россией, которая не является причиной инфляции и высоких цен на электроэнергию.

«А с какой стати нам вообще нужно воевать против России? Не она диктует нам нашу внешнюю политику, не она втягивает нас в натовские войны и распространяет ложь о пандемиях, вакцинах, глобальном потеплении, пришельцах. <…> Все это делает наш добрый друг. <…> С такими друзьями (и враги не нужны)», — подытожил один из комментаторов.

Ранее заместитель верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тим Редфорд заявил, что Британия может утратить статус одной из ведущих военных держав в НАТО, если не остановит сокращение своей армии.