Мир 25 января 2023, 15:49 «Пора проснуться». Захарова заявила, что Европа не замечает намерения США втянуть ее в войну против России Представитель МИД Захарова: США пытаются втянуть Европу в войну, но она этого не понимает РИА «Новости»

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Европа, похоже, не понимает, что США втягивают ее в «большую войну», отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. У Соединенных Штатов нет других ресурсов для обеспечения доллара и поддержания экономики, и им остается только создавать очаги напряженности, отметила дипломат.

Она процитировала вице-премьера, главу МИД Италии Антонио Таяни, который заявил, что у Европы «нет настоящей внешней политики, как и оборонной», она всегда оказывается «после американцев». По мнению Таяни, нужно сделать все, чтобы конфликт на Украине не расширялся, — он заявил также, что «ни НАТО, ни Европа, которая обязана помочь Украине, не воюют с Россией».

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Захарова призвала Европу срочно «очнуться от летаргического сна». Она напомнила, что бенефициаром двух мировых войн, развязанных Западом, были именно США.

«Пока весь мир лежал в руинах, Вашингтон создавал на пепелище Pax Americana. Может, настало время в третий раз не наступать на одни и те же грабли?» — задалась вопросом представитель МИД России.