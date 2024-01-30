Мир 30 января 2024, 08:58 «Пора поворачивать оглобли». В Крыму заявили о тупиковой позиции ЕС по Украине Глава Госсовета Крыма Константинов: поддержка Украины завела Евросоюз в тупик РИА «Новости»

Читать 360tv в

Поддержав Украину в конфликте с Россией, Евросоюз загнал себя в тупик. Пришло время сменить стратегию, заявил РИА «Новости» председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Он прокомментировал заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля об отсутствии света в конце тоннеля из-за усилившихся боевых действий. Владимир Константинов развил эту метафору и сказал, что украинский тоннель никуда не приведет.

Реклама

«А раз так, то никакой это не тоннель, а банальный тупик, в который загоняет себя Евросоюз. Одним словом, пора поворачивать оглобли. Возможно, еще успеют ноги унести», — сказал он.

Без участия США страны Европы не смогут помогать Украине в прежнем объеме заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, им не хватит ни денег, ни оружия.