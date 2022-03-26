«Пора бы уже понять»: посол Антонов обвинил США в нежелании пресечь военные преступления

В отличие от Вашингтона, Москва делает все возможное, чтобы пресечь военные преступления. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Его ответ на вопрос СМИ размещен в Telegram-канале российского дипредставительства.

«Российская специальная операция призвана положить конец продолжавшемуся долгое время геноциду мирного населения в Донбассе и разоружить неонацистов на Украине. Пора бы уже понять, что наша страна в отличие от американцев делает все, чтобы пресечь военные преступления», — сказал Антонов.

Он также ответил на обвинения заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которая заявила, что российское руководство «причастно к гибели тысяч жителей Украины и российских военных». По мнению Антонова, такая «циничная риторика» от представителя Госдепа является совершенно неприемлемой.

«Вашингтону следовало бы предъявить счет себе за разрушенные города и десятки тысяч человеческих жизней, загубленных в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии. Бесчисленные злодеяния, которыми был отмечен путь американо-натовских вооруженных интервенций, не исчерпываются новейшей историей», — резюмировал российский посол.

Ранее Анатолий Антонов заявил, что высказывания Госдепартамента США о преступлениях РФ на Украине выходят за рамки здравого смысла. Он отметил, что попытка Вашингтона присвоить себе право определять военных преступников вызывает отторжение, поскольку на счету США «сотни тысяч загубленных жизней по всему миру, разрушенные государства, десятки гуманитарных катастроф, создание очагов международного терроризма». Страна с таким бэкграундом не имеет права выносить подобные вердикты