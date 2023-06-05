Мир 05 июня 2023, 10:58 Попытку Запада ограничить движение грузов между РФ и Белоруссией сочли провальной Лукашенко: разделить Россию и Белоруссию искусственными барьерами не получится РИА «Новости»

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Попытка Запада ограничить движение грузов между Россией и Белоруссией обречена на провал. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором российского региона Антоном Алихановым, передало агентство БелТА.

«Как бы нас ни пытались разделить искусственными барьерами, не получится», — отметил белорусский лидер.

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Он выразил уверенность, что предпринятая Западом попытка ограничить общение двух стран, препятствовать свободному движению грузов железнодорожным и автомобильным транспортом как из России, так и из Беларуси провалится.

Лукашенко напомнил, что Беларусь и Калининградскую область связывают давние контакты. В том числе: в сфере экономики, культуры, науки и образовании. По его словам, впереди — дальнейшее расширение долгосрочного сотрудничества.

Ранее президент Белоруссии заявил, что Запад использует для давления международное право, при этом сам его игнорирует.