11 апреля 2024, 19:07
Попытку высадки десанта ВСУ под Херсоном назвали «Голливудом»
Сенатор Кастюкевич: попытка высадки ВСУ на Тендровской косе была «Голливудом»
Попытка десанта Вооруженных сил Украины высадиться под Херсоном стала еще одним «Голливудом». На это указал сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в комментарии РИА «Новости».
«Попытка высадки десанта ВФУ на Тендровской косе была ни чем иным, как очередным „Голливудом“», — заявил политик.
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По его словам, эти действия предприняли, чтобы показать оправданность вливаемых в конфликт денег Запада.
Любая провокация против России, подготовленная Великобританией или другой страной, заранее обречена на провал, добавил Кастюкевич. Причина в том, что иностранцы сражаются за деньги, а российские бойцы — за Родину и людей.
Утром 11 апреля в ФСБ сообщили, что служба совместно с Минобороны России пресекла высадку диверсионных групп ВСУ на Тендровской косе. По данным ведомства, операцию планировали британские спецслужбы. Это говорит о непосредственной вовлеченности Великобритании в конфликт, отметили в ФСБ.
ВСУ
Херсонская область
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