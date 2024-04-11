Мир 11 апреля 2024, 19:07 Попытку высадки десанта ВСУ под Херсоном назвали «Голливудом» Сенатор Кастюкевич: попытка высадки ВСУ на Тендровской косе была «Голливудом» Ministry of Defense of Ukraine

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Попытка десанта Вооруженных сил Украины высадиться под Херсоном стала еще одним «Голливудом». На это указал сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в комментарии РИА «Новости».

«Попытка высадки десанта ВФУ на Тендровской косе была ни чем иным, как очередным „Голливудом“», — заявил политик.

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По его словам, эти действия предприняли, чтобы показать оправданность вливаемых в конфликт денег Запада.

Любая провокация против России, подготовленная Великобританией или другой страной, заранее обречена на провал, добавил Кастюкевич. Причина в том, что иностранцы сражаются за деньги, а российские бойцы — за Родину и людей.

Утром 11 апреля в ФСБ сообщили, что служба совместно с Минобороны России пресекла высадку диверсионных групп ВСУ на Тендровской косе. По данным ведомства, операцию планировали британские спецслужбы. Это говорит о непосредственной вовлеченности Великобритании в конфликт, отметили в ФСБ.