СМИ: Порошенко предпринял вторую неудачную попытку выехать с Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко второй раз за сутки не смог выехать из страны. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило украинское издание «Страна». По словам собеседников издания, патрульные остановили машину бывшего главы государства на пункте пропуска «Рава-Русская».

Минувшим вечером на этом же контрольном пункте Порошенко не дали пересечь границу, так как патрульные не смогли считать QR-код на документе с разрешением на выезд. Сегодня Порошенко поймали на том, что он нарушил правила дорожного движения.

«Выехал на встречку, чтобы объехать очередь, и был остановлен патрульными», — заявили собеседники журналистов.

Партия «Европейская солидарность» выпустила официальное заявление, что ее лидеру Петру Порошенко не дали пересечь украинско-польскую границу для участия в Парламентской ассамблее НАТО в Вильнюсе. В партии подчеркнули, что политик направлялся туда как официальный член делегации, с разрешением от председателя Верховной рады.

«Пограничники в пункте пересечения „Рава Русская“ несли какую-то чушь о „поддельном или отмененном распоряжении“», — говорится в сообщении.

В пресс-службе политического объединения подчеркнули, что спикер парламента Украины Руслан Стефанчук на связь так и не вышел.