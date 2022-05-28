СМИ: Порошенко предпринял вторую неудачную попытку выехать с Украины
«Страна»: экс-президент Украины Порошенко не смог второй раз за сутки пересечь границу
Бывший президент Украины Петр Порошенко второй раз за сутки не смог выехать из страны. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило украинское издание «Страна». По словам собеседников издания, патрульные остановили машину бывшего главы государства на пункте пропуска «Рава-Русская».
Минувшим вечером на этом же контрольном пункте Порошенко не дали пересечь границу, так как патрульные не смогли считать QR-код на документе с разрешением на выезд. Сегодня Порошенко поймали на том, что он нарушил правила дорожного движения.
«Выехал на встречку, чтобы объехать очередь, и был остановлен патрульными», — заявили собеседники журналистов.
Партия «Европейская солидарность» выпустила официальное заявление, что ее лидеру Петру Порошенко не дали пересечь украинско-польскую границу для участия в Парламентской ассамблее НАТО в Вильнюсе. В партии подчеркнули, что политик направлялся туда как официальный член делегации, с разрешением от председателя Верховной рады.
«Пограничники в пункте пересечения „Рава Русская“ несли какую-то чушь о „поддельном или отмененном распоряжении“», — говорится в сообщении.
В пресс-службе политического объединения подчеркнули, что спикер парламента Украины Руслан Стефанчук на связь так и не вышел.