Мир 11 мая 2023, 13:49 Попытку теракта на нефтепроводе «Дружба» назвали угрозой безопасности Европы Глава МИД Венгрии Сийярто: теракт на нефтепроводе «Дружба» грозит безопасности Европы РИА «Новости»

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Нападение на российский участок нефтепровода «Дружба» представляет опасность для энергетической безопасности стран Центральной Европы, которые продолжают получать сырье. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Он подчеркнул, что попытка теракта на участке нефтепровода в приграничной части России могло сказаться на поставках в страны Центральной Европы.

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«Это нападение на нашу безопасность, а наша энергетическая безопасность является вопросом нашего суверенитета», — заявил Сийярто.

О попытке теракта на наливном пункте «Брянск» нефтепровода «Дружба» сообщил официальный представитель компании «Транснефть» Игорь Демин. Он подчеркнул, что в результате нападения никто не пострадал. Обстоятельства и личности причастных к попытке теракта установят сотрудники правоохранительных органов.

По данным СМИ, неизвестные открыли стрельбу по наливному пункту. В ходе ведения огня они повредили три пустые резервуара. Утечки нефти не произошло.