Попытку сорвать выборы пресекли в Венесуэле

Глава Министерства внутренних дел Венесуэлы Ремихио Себальос сообщил, что ведомству удалось пресечь попытку сорвать выборы, которые намечены на 21 октября. Об этом сообщило РИА ФАН.

По данным информагентства, силовики поймали членов террористической группировки, которые намеревались совершить удары по объектам инфраструктуры. В частности, правоохранители арестовали одного из координаторов и трех участников операции. У них изъяли самодельные взрывные устройства, пропагандистские брошюры и емкости с бензином.