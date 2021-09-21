Попытку госпереворота предотвратили в Судане

Армия Судана выступила с заявлением, что в стране предотвращена попытка государственного переворота. Сейчас по местному телевидению транслируют исключительно музыкальные передачи. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ранее в социальных сетях появлялись заявления о том, что ряд армейских офицеров Судана организовали заговор с целью государственного переворота. Однако тогда военные опровергали эту информацию, сообщая, что данные слухи распространяют сторонники определенных партий.

В апреле 2019 года в Судане был свергнут бывший президент Омар аль-Башир после массовых протестов против его тридцатилетнего правления. Армия этой страны высказала свою приверженность по переходу государства к демократическому строю.