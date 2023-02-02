Мир 02 февраля 2023, 12:15 Попытки Запада настроить соседей против России провалились Глава МИД Лавров заявил о неудачных попытках Запада настроить страны ОДКБ против России РИА «Новости»

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Входящие в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) страны Центральной Азии не поддались на влияние Запада и не стали отказываться от дальнейших союзнических и дружеских отношений с Россией. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он пояснил, что все попытки западных государств воздействовать на российских соседей средствами «мягкой силы» не увенчались успехом.

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«Не вижу здесь каких-либо поводов подозревать, что эти потуги Запада вызывают какую-то серьезную позитивную реакцию. Наши соседи, союзники, стратегические партнеры видят эти игры», — заявил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что вопрос о попытках западных стран насадить проамериканские и проевропейские настроения в государствах ОДКБ через неправительственные организации члены организации обсуждали по линии МИД и спецслужб.

Лавров подытожил, что участники ОДКБ прекрасно видят цели, которые преследует Запад, и для этого создают новые механизмы взаимодействия для защиты от внешнего давления.