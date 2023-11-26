Мир 26 ноября 2023, 08:56 Попытки США сравнить голодомор с СВО раскритиковали в российском посольстве Посольство России в США раскритиковало сравнения голодомора на Украине с СВО РИА «Новости»

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Попытки американской администрации сравнить события так называемого голодомора со специальной операцией на Украине являются нелепыми. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в США.

«США в очередной раз начали раскручивать лживый тезис о том, что руководство СССР целенаправленно и преднамеренно „заморило голодом“ миллионы украинцев. Такая трактовка искажает историю коренным образом», — отметили дипломаты.

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В дипломатическом представительстве напомнили, что для СССР нехватка продовольствия и масштабный неурожай в начале 30-х годов прошлого века стали гуманитарной катастрофой.

«Последствиями этого явления стала общая трагедия русских, казахов, украинцев и многих других этносов огромного государства», — добавили в пресс-службе.

В посольстве также подчеркнули, что США сделали это нелепое сравнение, чтобы приписать России чуждые намерения России и демонизировать ее.

Президент США Джо Байден в опубликованном на сайте Белого дома заявлении назвал причиной голода на Украине в 1932–1933 годах «бесчеловечную политику советского режима и Иосифа Сталина».

Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что президент Владимир Зеленский устроил Украине «голодомор XXI века».