04 марта 2023, 14:44
Попытки США решать все проблемы военным путем сочли психозом
Global Times: способ США решать проблемы военной силой является психозом
Американские власти стремятся решить все свои проблемы при помощи военной силы. В Китае предупредили, что проявление агрессорских идей демонстрирует психоз, сообщило издание Global Times.
«Идея Вашингтона о том, что единственный способ решения проблем — использование военной силы, — это печаль и психоз», — отметил автор статьи.
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Он сравнил Соединенные Штаты с молотком, который способен разрешать все конфликты единственным способом — забивать гвозди. Так обозреватель охарактеризовал агрессивную военную мощь американцев.
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Политический аналитик с такой же позиции рассмотрел и введение антироссийских санкций. По его словам, рестрикции несут смерть миллионам бедных людей.
Автор статьи обратил внимание, что США используют украинский и тайваньский конфликты с выгодой для себя — как способ ограничить влияние России и КНР.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби призвал Китай оказать военную поддержку Украине.
США
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