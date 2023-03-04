Мир 04 марта 2023, 14:44 Попытки США решать все проблемы военным путем сочли психозом Global Times: способ США решать проблемы военной силой является психозом U.S. Department of Defense

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Американские власти стремятся решить все свои проблемы при помощи военной силы. В Китае предупредили, что проявление агрессорских идей демонстрирует психоз, сообщило издание Global Times.

«Идея Вашингтона о том, что единственный способ решения проблем — использование военной силы, — это печаль и психоз», — отметил автор статьи.

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Он сравнил Соединенные Штаты с молотком, который способен разрешать все конфликты единственным способом — забивать гвозди. Так обозреватель охарактеризовал агрессивную военную мощь американцев.

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Политический аналитик с такой же позиции рассмотрел и введение антироссийских санкций. По его словам, рестрикции несут смерть миллионам бедных людей.

Автор статьи обратил внимание, что США используют украинский и тайваньский конфликты с выгодой для себя — как способ ограничить влияние России и КНР.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби призвал Китай оказать военную поддержку Украине.