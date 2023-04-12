Мир 12 апреля 2023, 14:35 Попытки США отрицать причастность к диверсии на «Северных потоках» сработали против них Захарова: поведение США только подтверждает версию Херша о диверсии на «Северных потоках» РИА «Новости»

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Тот факт, что США отрицают свою причастность к подрывам российских магистральных трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», только подтверждает версию Сеймура Херша. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Журналист ранее указал на американский след в диверсии, сообщил ТАСС.

Захарова обратила внимание, что пока американская сторона все еще продолжает попытки отделываться энергичным отрицанием фактов. С этой целью Штаты вбрасывают в СМИ неудобоваримые версии вроде «причастности частных компаний», напомнила дипломат.

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Помимо этого, по ее словам, звучат и невнятные объяснения «американских сателлитов». Все это как нельзя лучше подтверждают версию Херша, добавила представитель МИД.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Россия непричастна к подрыву газопроводов. При этом комментировать роль американских спецслужб в диверсии политик не стал.