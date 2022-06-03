Доктор философии, научный сотрудник Христианского университета Колорадо Уильям Молоуни считает, что все попытки США по изоляции России на фоне проводимой спецоперации на Украине провалились. Об этом сообщило издание The Hill.

Если в марте общественная поддержка роли США в украинских событиях составляла более 60%, то, согласно исследованию AP-NORC, в мае показатель упал до 45%.

По словам Молоуни, санкции наносят куда больший ущерб западной экономике, чем российской. Он также напомнил, что из 195 стран мира лишь 65 согласились присоединиться к американским санкциям, написало ИА НСН.