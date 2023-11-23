Мир 23 ноября 2023, 14:18 Попытки США давить на Россию и Китай назвали в Кремле бесполезными Песков: время показало, что давление США на РФ и Китай — абсолютно бесполезно РИА «Новости»

Читать 360tv в

США могут продолжать пытаться оказывать давление на Россию и Китай, но это не имеет смысла, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что обе страны твердо стоят на своих позициях, сообщило РИА «Новости».

«Что касается давления со стороны американцев, то время неоднократно показало, что это абсолютно бесполезно», — подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.

Реклама

И Россия, и Китай твердо стоят на своих позициях и на своем пути, добавил Песков. Он также напомнил высказывание президента о том, что РФ со своей стороны никогда не отказывалась от проведения переговоров с Украиной. Так что если Соединенным Штатам хочется на кого-то давить, то это следует делать как раз в отношении украинских властей.

«Отказывались другие. И если уж давить, то надо давить на них», — заключил представитель Кремля.