Мир 13 января 2023, 08:41 Попытки Польши напасть на Союзное государство назвали заведомо безуспешными Директор департамента МИД Полищук: попытки удара по Белоруссии обречены на провал rawpixel

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Западные границы Союзного государства надежно охраняют, поэтому любые попытки Польши напасть на Белоруссию бесперспективны. Об этом предупредил в интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«Любые попытки нанесения таких ударов обречены на провал», — сказал он.

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Алексей Полищук напомнил, что Россия и Белоруссия связаны взаимными обязательствами, западные рубежи Союзного государства охраняют Вооруженные силы республики и совместная региональная группировка войск. Поэтому они, по словам дипломата, находятся под надежной защитой.

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Он обратил внимание на то, что в последние годы НАТО нарастил группировку вблизи Союзного государства, в первую очередь, в Польше и странах Прибалтики. На Западе назвали это превентивными мерами из-за военных угроз со стороны России. В этом Алексей Полищук заметил несоответствие, ведь раньше альянс называл расширение группировки временным, а теперь признал, что она там надолго.

Директор второго департамента также прокомментировал заявления польских политологов о претензиях на земли Белоруссии. Он сказал, что разговоры о восстановлении границ Речи Посполитой только усиливают напряженность и беспокоят не только белорусское руководство, но и Россию. Алексей Полищук сказал, что военные аналитики могут оценить риск нанесения ударов со стороны Польши, но в любом случае эти провокации обречены на провал.