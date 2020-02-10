Попытки оживить погибших детей из России на Пхукете попали на видео

Работа реанимационной бригады попала на видео, опубликованное местным изданием Thairath. В ролике видно и столкновение катеров на Пхукете, и последствия удара, и попытки вернуть к жизни погибших детей из России.

На опубликованных изданием кадрах видно, как сотрудники скорой помощи пытаются оказать пострадавшим помощь. Заметно, что некоторым из пострадавших начали делать непрямой массаж сердца. На следующем плане видны туристы, которых в автомобилях скорой увозят в больницу.

Столкновение катеров случилось у Восточного побережья Пхукета утром 10 февраля. На полном ходу столкнулось два судна. На борту одного из них находились до 35 россиян с гидом. Пострадавшими в результате столкновения объявлены 22 человека. Два ребенка погибли — это брат и сестра из Челябинска. Они отдыхали вместе с бабушкой и дедушкой.

«Семья, в которой погибли дети, зарегистрирована в Челябинске. Сейчас мы вышли на связь с представителем семьи. Общаемся, обсуждаем взаимодействие в части оказания им поддержки», — рассказала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.