Попытки Киева сорвать референдум в ДНР назвали провалом | 360°

Мир 27 сентября 2022, 16:22 Поделиться Telegram

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Viber Попытки Киева сорвать референдум в ДНР назвали провалом Мэр Мариуполя Иващенко рассказал о провальных попытках Украины сорвать референдум в ДНР РИА Новости

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Референдум по вхождению Донецкой Народной Республики в состав России проходил в условиях повышенной охраны, чтобы не допустить попыток Украины сорвать голосование. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил мэр Мариуполя Константин Иващенко.

Он подчеркнул, что желающих не допустить проведение референдума со стороны Украины было достаточно, но все попытки оказались провальными, благодаря принятым мерам.

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«У нас и записи ведутся. И вооруженная охрана везде установлена. Потому что, вы сами понимаете, определенные круги Украины <...> просто жаждали сорвать этот референдум. Но у них ничего не получилось», — подчеркнул Иващенко.

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Мэр Мариуполя добавил что жители воспользовались своим правом и высказали свое мнение по поставленному вопросу о вхождении в состав России.

Референдумы в Донецкой и Луганской народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях начались 23 сентября и продолжались пять дней. Сегодня голосование завершилось.

Окончательные результаты после подсчета всех данных центризбиркомы пообещали огласить к вечеру 27-го или утром 28 сентября.

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