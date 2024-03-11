Мир 11 марта 2024, 13:00 Попытки Франции создать коалицию оценили в Кремле Песков назвал нагнетанием напряженности попытки Франции создать коалицию РИА «Новости»

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Активность французских властей в попытках создать коалицию из готовых направить войска на Украину государств является прямой линией на эскалацию напряженности. Об этом РИА «Новости» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В целом настойчивая активность и расширение дискуссии Францией в намерении сколотить такую коалицию стран является ничем иным, как планами по нагнетанию напряженности», — сказал он.

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Песков отметил, что потенциально такой курс Франции способен привести к крайне нежелательным последствиям.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Евросоюз условился о создании коалиции по поставкам ракет среднего и дальнего действия Украине. По его словам, лидеры стран Запада также обсудили вероятность отправки военных на Украину, но к единому консенсусу пока не пришли.

Сенатор Алексей Пушков предупреждал, что решением о переводе этой темы в публичную дискуссию Макрон открыл «ящик Пандоры».