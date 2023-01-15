Мир 15 января 2023, 21:56 Попытки Белоруссии наладить диалог с Украиной провалились Замгоссекретаря СБ Белоруссии Муравейко: попытки наладить диалог с Украиной не удались

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Белоруссия предпринимает усилия, чтобы наладить контакт с Украиной по линии пограничных и оборонных ведомств. Пока эти попытки не увенчались успехом. Об этом в интервью телеканалу СТВ рассказал первый заместитель госсекретаря Совета безопасности (СБ) республики Павел Муравейко.

«Ведется диалог по линии пограничных уполномоченных, но, к сожалению, он не всегда дает положительные результаты. Мы разговаривали по военной линии — тоже пока не дает каких-то результатов», — отметил Муравейко.

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Заместитель госсекретаря заявил, что Белоруссия готова пресечь любую угрозу, откуда бы она ни исходила. Действия Украины на границе с республикой Муравейко назвал неадекватными и провокационными.

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Украинские военные постоянно нарушают государственную границу Белоруссии и обстреливают территорию республики, заявил Муравейко. С Украины в сторону границы постоянно ведут стрельбу, а также нарушают пограничные знаки и всячески пытаются спровоцировать белорусских силовиков.