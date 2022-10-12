Попыткам ВСУ пойти на Крым предсказали неудачу во Франции | 360°

Мир 12 октября 2022, 08:40 Поделиться Telegram

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Viber Попыткам ВСУ пойти на Крым предсказали неудачу во Франции Le Figaro: призывающие Украину вернуть Крым силой страны Европы оторвались от реальности РИА «Новости»

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Страны Европы, которые призвал Украину забрать силой Крым, оторвались от реальности. Такое мнение высказал обозреватель французской газеты Le Figaro Рено Жирар.

Он считает, что попытка наступления украинских сил на полуостров столкнется с сопротивлением крымчан и всей России. В итоге все обернется для ВСУ провалом.

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«Европейские государства, призывающие украинцев вернуть Крым силой, далеки от реальности. Потому что жители полуострова чувствуют себя русскими и будут защищаться. А наступление на Крым вызвало бы реакцию всего населения России», — пояснил Жирар.

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Ранее представитель украинского президента Владимира Зеленского Тамила Ташева заявила, что подходы Украины к возвращению Крыма после 24 февраля поменялись. Киевский режим намерен добавиться этого военным путем. Глава полуострова Сергей Аксенов ответил, что тема российского статуса Крыма исчерпана. По его словам, полуостров больше никогда не войдет в состав Украины. Об этом написало РИА «Новости».

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