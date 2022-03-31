Попыткам США и ЕС перетянуть на свою сторону Китай предсказали крах

Европа и США продолжат оказывать давление на Китай, чтобы он присоединился к санкциям против РФ. Но КНР выдерживает свою позицию, выступает за мирное урегулирование. При этом власти Китая подчеркивают, что вина за обострение обстановки в Европе лежит на НАТО и Соединенных Штатах Америки, заявил в эфире «360» политолог Юрий Светов.

«На Китай сейчас оказывается мощный нажим, чтобы он присоединился к стройным рядам тех, кто вводит санкции против России. Готовится какое-то совместное заседание США и ЕС, где прозвучит призыв очередной к Китайской Народной Республике не помогать России, а действовать с ними, как они все время твердят о правильной стороне», — отметил эксперт.

По его мнению, КНР будет подходить к этому вопросу прагматично, взвешивать все обстоятельства, где и как им действовать.

«Сейчас идут тесные переговоры по экономическому взаимодействию. Откровенно высказывается ряд представителей китайских деловых кругов о сложностях, которые могут возникнуть у них из-за западных санкций. У нас тоже есть на этот счет проблемы. Но это вещи, которые если без лишнего пафоса и громкой публичности решать, взаимодействие может быть достигнуто», — выразил уверенность Светов.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с китайским коллегой Ван И. Министр назвал встречу очень продуктивной.

«Мы рассмотрели весь комплекс двусторонних отношений в соответствии с установками, которые были согласованы нашими лидерами и которые нацелены на всестороннее развитие двусторонних связей и наращивание нашей внешнеполитической координации. Я очень этими переговорами удовлетворен», — сказал Лавров.

О том, что дипломаты США и Европейского союза решили призывать Китай отказаться от поддержки России, ранее заявили в Госдепартаменте. В ведомстве отметили, что в конце 2022 года они планируют провести новую встречу на высоком уровне, посвященную РФ.