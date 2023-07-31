Мир 31 июля 2023, 00:43 Попытка Запада захватить Крым обернется катастрофой для Европы Смирнов: попытка Запада захватить Крым станет катастрофой для Европы и Украины РИА «Новости»

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Попытки западных стран захватить Крым приведут Европу и Украину к катастрофе. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

По его словам, российская сторона имеет достаточно ресурсов, чтобы защитить свой суверенитет. Страна способна пойти на крайние меры ради этого. Смирнов обратил внимание, что жители Крымского полуострова считают этот регион символом современной России, поэтому никто не имеет право посягать на него.

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Ранее британские СМИ сообщили, что в Великобритании готовят более двух тысяч спецназовцев киевского режима для наступления на Крым. Такая группа должна сыграть главную роль в атаках украинской армии на полуостров. Военные тренируются на юго-западе Англии в учебном центре обороны в Оукхэмптоне (графство Девон).

Как написали обозреватели портала Military Watch Magazine, Крым является важнейшей целью контрнаступления Украины. ВСУ не могут решить эту задачу из-за отсутствия военно-воздушных сил и значительного истощения систем противовоздушной обороны.