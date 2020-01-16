Попытка вывезти картину Пикассо обернулась для испанского банкира реальным сроком

Постановление гласит, что если банкир выплатит всю сумму штрафа, то срок для него будет условным. В противном случае придется провести пару месяцев за решеткой. Суд Мадрида признал картину Пикассо собственностью государства. Адвокаты банкира категорически с этим не согласны и собираются обжаловать приговор, обратившись в вышестоящие инстанции.

Сторона обвинения настаивала на более суровом наказании для Хайме Ботина — штрафу в 100 миллионов евро и четырем годам заключения. Полотно «Голова молодой женщины» была собственностью банкира. Однако эта картина Пикассо находится в списке национального исторического достояния Испании. Ее стоимость около 26 миллионов евро.

Пожилой банкир намеревался выставить картину известного художника на аукцион. Дом Christie’s захотел увидеть документы, которые дают разрешение на продажу. Такое разрешение испанское министерство культуры не дало, наложив вместо этого запрет на вывоз работы за границу. Но Ботин не стал опускать руки. Он отнес картину на свою яхту и отправился на французскую Корсику. Таможенники изъяли работу Пикассо. Сейчас «Голова молодой женщины» хранится в Мадриде, в хранилище музея Короле Софии.

Хайме Ботин занимал должность главы банка Bankinter в 1986–2002 годах. У правосудия к нему есть претензии. Банкира обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Задолжал пожилой испанец примерно миллион евро. Предположительно, эти деньги он потратил на приобретение частного самолета.