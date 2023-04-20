Мир 20 апреля 2023, 19:04 Попытка военных угнать самолет ВКС России закончилась обстрелом украинского аэродрома СБУ сообщила об обстреле украинского аэродрома после попытки угнать самолет ВКС России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Обстрелом украинского аэродрома «Канатово» закончилась попытка украинских военнослужащих угнать российский самолет в июле прошлого года. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

По данным ведомства, украинские военные решили завладеть российским самолетом, пилот которого якобы согласился перейти на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом операцию по угону воздушного судна они не согласовали. В результате Вооруженные силы РФ нанесли удар по аэродрому под Кропивницким, что привело к гибели командира воинской части Украины, 17 военных получили ранения. Взлетная полоса и техника оказались повреждены.

Реклама

На Украине в связи с этим возбудили уголовные дела о государственной измене и превышении должностных полномочий.

Ранее офицер ВКС России рассказал, что российские воздушно-космические силы ликвидировали лучших летчиков Украины в первые месяцы специальной военной операции. Он отметил, что отечественные истребители оснащены хорошими прицельными комплексами и дальнобойными ракетами, а это дает большое преимущество.