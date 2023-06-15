Мир 15 июня 2023, 04:29 Попытка устроить чемпионат Европы по сексу закончилась грандиозным скандалом Marca: чемпионат Европы по сексу в Швеции оказался ненастоящим Freepik

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Попытка шведов организовать чемпионат Европы по сексу закончилась грандиозным скандалом — выяснилось, что в стране нет федерации секса, а «турнир» хотел провести владелец стриптиз-клубов Драган Братич. Этот факт установило шведское издание Goteborgs-Posten.

Чемпионат Европы по сексу должен был пройти в городе Гетеборг, на официальном сайте планировалась трансляция мероприятия. Однако прибывшие на чемпионат «спортсмены» обнаружили полное отсутствие организации. Среди участников оказалась испанка Сельва Лапьерда — модель, снимающая интимные видео. У Лапьерды и других участников закрались подозрения относительно чемпионата.

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«Каждый день были неполадки с сайтом, камеры не работали, а судьи вообще не приехали. Просто нулевая организация. В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля. Это был хаос. Превратилось все в фильм ужасов», — рассказала испанки изданию Marca.

Выяснилось, что в Швеции нет никакой федерации секса и он не признан официальным видом спорта. Новость о чемпионате по сексу попала в СМИ, и оправдываться пришлось представителю Ассоциации спорта Швеции Анне Зетцман, которая назвала ложью всю информацию.

За всей историей стоит владелец нескольких стриптиз-клубов Драган Братич. Он хотел, чтобы секс признали видом спорта и даже подавал заявку для получения членства в федерации, однако ее отклонили.