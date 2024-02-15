Мир 15 февраля 2024, 11:29 Попытка удержать Авдеевку обойдется ВСУ так же дорого, как провал в Артемовске FT провела параллели между Авдеевкой и попыткой ВСУ удержать Артемовск РИА «Новости»

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Желание удержать под своим контролем Авдеевку может обойтись Украине так же дорого, как и стремление удержать Артемовск, сообщила Financial Times. Причем, как отметили авторы материала, сейчас ВСУ будет еще труднее из-за нехватки помощи от западных партнеров.

По оценке FT, действия ВСУ в Авдеевке вызывают параллели с упорной, но безуспешной обороной Бахмута (украинское название Артемовска).

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«Защита Авдеевки может стоить [Украине] так же дорого, в то время как украинской армии необходимо пополнить свои ряды посредством массовой мобилизации», — указали журналисты.

Также авторы статьи обратили внимание на нехватку западных артиллерийских боеприпасов у ВСУ, что еще сильнее затруднит для них удержание контроля над Авдеевкой. Уже сейчас, по данным газеты, некоторые украинские подразделения вынужденно сократили свои возможности по ведению огня.