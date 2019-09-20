Попытка США атаковать Калининград закончится «гарантированным уничтожением»

«Любой американский либо натовский самолет, попытавшийся атаковать Калининградскую область или Россию, будет гарантированно уничтожен», — рассказал он.

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Коротченко напомнил, что в Калининградской области развернуты дальнобойные зенитные ракеты С-400. Они способны поражать цели на расстоянии 400 километров. А главные объекты охраняют зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2». Это средство противовоздушной обороны (ПВО) способно перехватить и уничтожить любую цель с гарантией в 100%. По словам Коротченко, у США нет подобных систем.

Россия — ядерная держава, поэтому нападение на нее может быть губительным для агрессора. Любая попытка нанести удар может закончиться уничтожением врага, уверен эксперт.

Ранее командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян заявил, что США готовы ответить на возможную «российскую агрессию» в Европе. Для этой цели Пентагон разработал некий план, позволяющий нанести удар в обход систем ПВО Калининграда, напомнил «Царьград».