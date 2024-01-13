Мир 13 января 2024, 16:32 Попытка спасти свой карман. Слуцкий озвучил истинную причину операции Запада против хуситов Слуцкий: Запад проводит операцию против хуситов, чтобы спасти свои деньги РИА «Новости»

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Запад обстреливает хуситов не для того, чтобы помочь Саудовской Аравии. Их главная цель — защитить собственные деньги. Такое заявление сделал лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, сообщило РИА «Новости».

«Они спасают свой карман», — сказал он.

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Слуцкий добавил, что скоро Суэцкий транзит пойдет по другому маршруту. Россия уже создает транспортный коридор Север-Юг, он станет новой логической инфраструктурой для Евразии.

США и Великобритания в ночь на 12 января обстреляли ракетами объекты хуситов в Йемене. Таким образом западный мир решил ответить на разрушение своих логистических цепочек в Красном море. Хуситы заявляли, что выступали в поддержку палестинцев из сектора Газа и атаковали суда, связанные с Израилем.

Ранее на центральных площадях Йемена прошли многотысячные митинги, участники которых продемонстрировали готовность ответить на британские и американские удары. Но президент США Джо Байден назвал йеменских хуситов террористической группировкой и пообещал, что продолжит наносить удары по их объектам, пока те не прекратят атаки на торговые суда.

Байдена обвинили в противоречии самому себе. Когда лидер Штатов решил «ответить» Йемену, то забыл о собственной критике в адрес бывшего президента США Дональда Трампа. Тогда он осуждал Трампа за вовлечение Америки в конфликт с Ираном.