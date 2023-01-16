Мир 16 января 2023, 04:24 Попытка создать глобальный демократический альянс против России провалилась — СМИ SCMP: Запад попытался создать демократический альянс против России, но расколол мир РИА «Новости»

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Запад утверждает, что рыночный капитализм и политический либерализм идут рука об руку, на самом деле первый оказался гораздо более мощным, чем второй. Попытки создать глобальный демократический альянс против России провалились, мир разошелся во мнении. О фантазиях Запада написал профессор кафедры политики и общества Ольборгского университета в Дании, политолог Ли Син для газеты South China Morning Post (SCMP).

Запад хочет отовсюду извлекать выгоду для себя, однако мало кто готов поступиться собственными интересами ради «защиты демократии» — создать глобальный демократический альянс против России не получилось. Мир раскололся в отношении к России.

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«Причина, по которой в отношении украинского кризиса не существует глобального демократического альянса, заключается в том, что две крупнейшие демократии планеты, Индия и Индонезия, предпочитают не принимать чью-либо сторону и не призывают к переговорам», — считает профессор.

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Он привел данные исследования Кембриджского университета, которые объединяют результаты 30 глобальных опросов, охватывающих 137 стран.

Исследование показало, что среди 1,2 миллиарда человек, населяющих либеральные демократии мира, 75% негативно относятся к Китаю, а 87% — к России. Однако для 6,3 миллиарда человек, живущих в остальном мире, картина обратная. В этих обществах 70% положительно относятся к Китаю, а 66% — к России.