Мир 14 декабря 2022, 17:47 «Попытка оправдаться за провал». МИД обратил внимание на выпады Шольца против России МИД: канцлер ФРГ Шольц пытается оправдаться за провал политики на российском направлении РИА «Новости»

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«Антироссийские выпады» канцлера Германии Олафа Шольца — вероятно, попытка оправдаться за провал политики на российском направлении и нарастание экономических проблем в его стране. Об этом говорится в заявлении МИД России.

Выступая 12 декабря на мероприятии по случаю 70-летия восточного комитета немецкой экономики, Шольц порассуждал о том, что после окончания спецоперации Россия якобы попросит Германию о возобновлении экономического сотрудничества.

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«Но мы ни о чем просить не будем, и политики Германии должны уяснить это раз и навсегда. Пусть Шольц сам отвечает за „затягивание поясов“ бизнеса в ущерб его интересам», — подчеркнули в министерстве.

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МИД также заметил, как канцлер расставил акценты: не упомянул о том, что именно необдуманная политика его кабинета привела к разрыву плодотворного экономического и энергетического партнерства с Россией, о подскочивших ценах, из-за которых многие немецкие компании переносят производства в США, и о том, как санкции ударили по экономике ФРГ.

Шольц не стал объяснять также, почему власти Германии «стыдливо и трусливо» ушли от расследования диверсии на газопроводах «Северный поток», лишившей страну российского газа.

В министерстве обратили внимание, что Шольц ничего не сказал о заявлении своей предшественницы Ангелы Меркель. Она заявляла, что минские соглашения принимали, чтобы протянуть время для подготовки Украины к конфликту.

«Все рассуждения Олафа Шольца — свидетельство кризиса в понимании нынешней ситуации и стратегическом видении. Видимо, это — пределы мышления нынешних германских властей», — заключили в МИД.